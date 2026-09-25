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Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг купить с доставкой в Москве
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Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг

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Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 1
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 2
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 3
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 4
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 5
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 6
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 7
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 8
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 1
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 2
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 3
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 4
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 5
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 6
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 7
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 8
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 220 руб. 
Начислим 484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг
30 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
сталь
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х21
Вес, кг.
56.2

Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг

Представляем вашему вниманию наковальню стальную однорогую ЗУБР, артикул 32620-50 из серии Профессионал. Идеальный инструмент для профессионалов, которые ценят качество и долговечность. Наковальня выполнена из высококачественной стали С35Л, обеспечивая превосходную прочность и стойкость к износу. Ширина губок 140 мм позволяет работать с крупными деталями, а габариты 480 х 186 х 220 мм обеспечивают устойчивость и надежность в работе. Вес в упаковке составляет 50.57 кг, что гарантирует стабильность при интенсивном использовании. Выбор профессионалов для сложных задач!



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Отзывы о товаре Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
сталь
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наковальню стальную однорогую ЗУБР, артикул 32620-50 из серии Профессионал. Идеальный инструмент для профессионалов, которые ценят качество и долговечность. Наковальня выполнена из высококачественной стали С35Л, обеспечивая превосходную прочность и стойкость к износу. Ширина губок 140 мм позволяет работать с крупными деталями, а габариты 480 х 186 х 220 мм обеспечивают устойчивость и надежность в работе. Вес в упаковке составляет 50.57 кг, что гарантирует стабильность при интенсивном использовании. Выбор профессионалов для сложных задач!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг – стоимость товара 30220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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