Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 220 руб.
В наличии
Код товара: 742495
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
30 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
сталь
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х21
Вес, кг.
56.2
Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг
Представляем вашему вниманию наковальню стальную однорогую ЗУБР, артикул 32620-50 из серии Профессионал. Идеальный инструмент для профессионалов, которые ценят качество и долговечность. Наковальня выполнена из высококачественной стали С35Л, обеспечивая превосходную прочность и стойкость к износу. Ширина губок 140 мм позволяет работать с крупными деталями, а габариты 480 х 186 х 220 мм обеспечивают устойчивость и надежность в работе. Вес в упаковке составляет 50.57 кг, что гарантирует стабильность при интенсивном использовании. Выбор профессионалов для сложных задач!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал основания
сталь
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Представляем вашему вниманию наковальню стальную однорогую ЗУБР, артикул 32620-50 из серии Профессионал. Идеальный инструмент для профессионалов, которые ценят качество и долговечность. Наковальня выполнена из высококачественной стали С35Л, обеспечивая превосходную прочность и стойкость к износу. Ширина губок 140 мм позволяет работать с крупными деталями, а габариты 480 х 186 х 220 мм обеспечивают устойчивость и надежность в работе. Вес в упаковке составляет 50.57 кг, что гарантирует стабильность при интенсивном использовании. Выбор профессионалов для сложных задач!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг – стоимость товара 30220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стальная наковальня ЗУБР 32620-50, 50 кг