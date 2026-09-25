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Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов

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Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов - фото 1
Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
38
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
жесткий кейс, набор отверток
  • Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов - фото 1
  • Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
18
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
38
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
жесткий кейс, набор отверток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов

Набор отверток, 18 шт, ЗУБР Профессионал-18 25242 Универсальный набор для мастерской. Большой выбор отверток для всех видов слесарных и точных работ -Количество предметов: 18 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Кейс: нет -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да



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Отзывы о товаре Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
18
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
38
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
жесткий кейс, набор отверток
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток, 18 шт, ЗУБР Профессионал-18 25242 Универсальный набор для мастерской. Большой выбор отверток для всех видов слесарных и точных работ -Количество предметов: 18 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Кейс: нет -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток ЗУБР 25242, 18 предметов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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