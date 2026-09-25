Клещи для гофрирования Kraftool RET 23276, 240 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
В наличии
Код товара: 742391
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1 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х4
Вес, г.
450
Описание товара Клещи для гофрирования Kraftool RET 23276, 240 мм
Клещи для гофрирования Kraftool RET 23276, 240 мм. Профессиональный инструмент для гофрирования квадратных и круглых труб из листового металла с целью их соединения, кол-во лезвий: 5.
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Клещи для гофрирования Kraftool RET 23276, 240 мм. Профессиональный инструмент для гофрирования квадратных и круглых труб из листового металла с целью их соединения, кол-во лезвий: 5.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Клещи для гофрирования Kraftool RET 23276, 240 мм - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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