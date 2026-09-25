Стальная наковальня ЗУБР 32620-30, 30 кг
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Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб.
В наличии
Код товара: 742315
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал инструмента
сталь С35Л
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х20
Вес, кг.
33.95
Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-30, 30 кг
Наковальня стальная ЗУБР 32620-30, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок. Изготовлена из стали С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал инструмента
сталь С35Л
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Наковальня стальная ЗУБР 32620-30, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок. Изготовлена из стали С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стальная наковальня ЗУБР 32620-30, 30 кг - этот товар вы можете купить по цене 18540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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