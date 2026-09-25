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Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм купить с доставкой в Москве
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Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм

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Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
280
Дополнительно
Ширина губок, мм: 60
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х11х3
Вес, г.
686

Описание товара Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм

Профессиональный кровельный инструмент для гибки листового металла. Идеальны для изготовления конвертных, угловых и коробчатых изделий, формирования подгибов, изгибов кровельного металла, обжима соединений и примыканий при монтаже фальцевой кровли. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Применяются для формирования правильных фальцев и являются одним из основных инструментов кровельщиков-жестянщиков.



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Отзывы о товаре Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
280
Дополнительно
Ширина губок, мм: 60
Страна производитель
Германия
Описание
Профессиональный кровельный инструмент для гибки листового металла. Идеальны для изготовления конвертных, угловых и коробчатых изделий, формирования подгибов, изгибов кровельного металла, обжима соединений и примыканий при монтаже фальцевой кровли. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Применяются для формирования правильных фальцев и являются одним из основных инструментов кровельщиков-жестянщиков.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
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Клещи кровельные Kraftool FALZ 23007, 60 мм - купить по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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