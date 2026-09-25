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Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3 купить с доставкой в Москве
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Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Размеры в упаковке, см
50х35х35
Вес, г.
400

Описание товара Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3

Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3

Отзывы о товаре Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3




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Характеристики
Бренд
OLFA
Описание
Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный коврик OLFA А3 OL-CM-A3 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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