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Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120

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Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 1
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 2
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 3
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 4
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 5
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 6
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 7
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 8
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
1200
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 1
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 2
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 3
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 4
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 5
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 6
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 7
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 8
  • Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120
14 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Дополнительно
Толщина плитки, 4-16 мм
Комплектация
Плиткорез - 1 шт. Боковой упор для плитки - 2 шт. Сумка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
1200
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
13
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.21х0.13
Вес, кг.
14.79

Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120

Плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 ручной - профессиональное решение для качественных плиточных работ. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают качественный плавный рез. Алюминиевая основа с плавающими боковыми опорами под плитку позволят удобно хранить и транспортировать плиткорез. А цельнолитые стальные направляющие выдержат самые сильные нагрузки при работе с плиткой.



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Дополнительно
Толщина плитки, 4-16 мм
Комплектация
Плиткорез - 1 шт. Боковой упор для плитки - 2 шт. Сумка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
1200
Длина реза, мм
1200
Развернуть
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
13
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 ручной - профессиональное решение для качественных плиточных работ. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают качественный плавный рез. Алюминиевая основа с плавающими боковыми опорами под плитку позволят удобно хранить и транспортировать плиткорез. А цельнолитые стальные направляющие выдержат самые сильные нагрузки при работе с плиткой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез ЗУБР Эксперт-1200 33198-120 - данный товар вы можете купить по цене 14390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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