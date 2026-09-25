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Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м купить с доставкой в Москве
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Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м

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Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 1
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 2
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 3
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 4
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 5
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 6
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 7
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 8
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 9
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 10
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 1
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 2
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 3
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 4
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 5
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 6
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 7
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 8
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 9
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 10
  • Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м
19 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки вышки, настил, стабилизаторы
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1500x550x200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2х0.46х0.14
Вес, кг.
16

Описание товара Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м

СИБИН 38840-3: Модульная алюминиевая вышка-тура (высота конструкции 3.2 м) для проведения масштабных отделочных и монтажных работ. Конструкция состоит из лестничных секций (2х7 ступеней), стабилизаторов и широкого помоста из нескользящей фанеры на алюминиевой раме. Высота установки помоста регулируется от перекладины к перекладине (до 1.98 м). Модель легко собирается без специнструмента, устойчива к опрокидыванию, обеспечивает комфорт и безопасность при длительной работе.

Отзывы о товаре Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки вышки, настил, стабилизаторы
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1500x550x200
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Страна производитель
Россия
Описание
СИБИН 38840-3: Модульная алюминиевая вышка-тура (высота конструкции 3.2 м) для проведения масштабных отделочных и монтажных работ. Конструкция состоит из лестничных секций (2х7 ступеней), стабилизаторов и широкого помоста из нескользящей фанеры на алюминиевой раме. Высота установки помоста регулируется от перекладины к перекладине (до 1.98 м). Модель легко собирается без специнструмента, устойчива к опрокидыванию, обеспечивает комфорт и безопасность при длительной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м – стоимость товара 19210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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