Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб.
В наличии
Код товара: 741871
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки вышки, настил, стабилизаторы
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1500x550x200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2х0.46х0.14
Вес, кг.
16
Описание товара Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м
СИБИН 38840-3: Модульная алюминиевая вышка-тура (высота конструкции 3.2 м) для проведения масштабных отделочных и монтажных работ. Конструкция состоит из лестничных секций (2х7 ступеней), стабилизаторов и широкого помоста из нескользящей фанеры на алюминиевой раме. Высота установки помоста регулируется от перекладины к перекладине (до 1.98 м). Модель легко собирается без специнструмента, устойчива к опрокидыванию, обеспечивает комфорт и безопасность при длительной работе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки вышки, настил, стабилизаторы
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1500x550x200
Развернуть
Страна производитель
Россия
СИБИН 38840-3: Модульная алюминиевая вышка-тура (высота конструкции 3.2 м) для проведения масштабных отделочных и монтажных работ. Конструкция состоит из лестничных секций (2х7 ступеней), стабилизаторов и широкого помоста из нескользящей фанеры на алюминиевой раме. Высота установки помоста регулируется от перекладины к перекладине (до 1.98 м). Модель легко собирается без специнструмента, устойчива к опрокидыванию, обеспечивает комфорт и безопасность при длительной работе.
Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м – стоимость товара 19210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Алюминиевая вышка-тура СИБИН 38840-3, 3 м