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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741533
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Описание товара Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8)
Аккумулятор для электроинструмента Makita создан для тех, кто ценит мощность и надёжность даже в самых интенсивных работах. С внушительным запасом энергии — 4 А·ч и напряжением 40 В — этот аккумулятор позволит дольше работать без подзарядки и легко справляться с требовательными задачами. Благодаря современному типу Li-Ion он сочетает лёгкость и эффективность: вес всего 0,94 кг почти не ощущается на инструменте, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Удобное слайдерное крепление даёт быструю смену аккумуляторов и не тормозит рабочий процесс. Решение для тех, кто ценит удобство, мобильность и высокую производительность.
Аккумулятор для электроинструмента Makita создан для тех, кто ценит мощность и надёжность даже в самых интенсивных работах. С внушительным запасом энергии — 4 А·ч и напряжением 40 В — этот аккумулятор позволит дольше работать без подзарядки и легко справляться с требовательными задачами. Благодаря современному типу Li-Ion он сочетает лёгкость и эффективность: вес всего 0,94 кг почти не ощущается на инструменте, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Удобное слайдерное крепление даёт быструю смену аккумуляторов и не тормозит рабочий процесс. Решение для тех, кто ценит удобство, мобильность и высокую производительность.
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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