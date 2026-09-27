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Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740324
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Характеристики

Бренд
Micron
Буферизованная (RDIMM)
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
150

Описание товара Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R

Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R

Отзывы о товаре Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R




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Характеристики
Бренд
Micron
Буферизованная (RDIMM)
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти Micron 64GB DDR5 5600 RDIMM MTC40F2046S1RC56BD2R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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