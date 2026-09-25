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Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром

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Держатель ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331 хром - фото 1
Держатель ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
  • Держатель ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331 хром - фото 1
  • Держатель ручного душа Hansgrohe Porter&#039;S 28331 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736577
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
100

Описание товара Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром

Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных ванных комнат, где важны стиль и функциональность. Округлая форма добавляет интерьеру мягкости и визуального комфорта, а глянцевая хромированная поверхность делает каждый элемент заметным акцентом и легко сочетается с любой современной сантехникой. Лёгкий и прочный пластик отвечает за практичность — монтаж и уход не доставят хлопот. Немецкое качество Hansgrohe гарантирует надёжность на долгие годы. Идеальное решение для тех, кто ценит сочетание эстетики и удобства.

Отзывы о товаре Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных ванных комнат, где важны стиль и функциональность. Округлая форма добавляет интерьеру мягкости и визуального комфорта, а глянцевая хромированная поверхность делает каждый элемент заметным акцентом и легко сочетается с любой современной сантехникой. Лёгкий и прочный пластик отвечает за практичность — монтаж и уход не доставят хлопот. Немецкое качество Hansgrohe гарантирует надёжность на долгие годы. Идеальное решение для тех, кто ценит сочетание эстетики и удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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