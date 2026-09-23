Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864340 черный хром
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
бронза
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
бронза
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
132 мм
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
500
Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864340 черный хром
Ручной душ Hansgrohe - это не просто душевая лейка, а элемент домашнего wellness-пространства. Он превращает ежедневный душ в расслабляющий ритуал, сочетая немецкое качество, долговечность и продуманный комфорт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
бронза
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
132 мм
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Ручной душ Hansgrohe - это не просто душевая лейка, а элемент домашнего wellness-пространства. Он превращает ежедневный душ в расслабляющий ритуал, сочетая немецкое качество, долговечность и продуманный комфорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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