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Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром

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Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром - фото 1
Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром - фото 1
  • Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736444
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x70x648
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
67х8х4
Вес, г.
900

Описание товара Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41747000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x70x648
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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