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Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый купить с доставкой в Москве
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Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый

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Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 1
Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 2
Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 3
Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 4
Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Диаметр лейки, мм
360
  • Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 1
  • Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 2
  • Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 3
  • Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 4
  • Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736415
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки, мм
360
Ширина, см
36
Высота, см
16.8
Длина, см
38.1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
49х46х21
Вес, кг.
7.1

Описание товара Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый

Верхний душ HANSGROHE Rainfinity 360 3jet 26234700 00000071263 устанавливается на стену, скрытый монтаж производится с помощью iBox Universal. Душ имеет 3 режима струи: PowderRain мягкие микрокапли (расход при 3 бар 20 л/мин). Intense PowderRain интенсивная струя из микрокапель (расход при 3 бар 18 л/мин). RainStream поток из тонких и нежных струй (расход при 3 бар 16 л/мин). Держатель душа можно наклонять под необходимым углом. Размер диска 360 мм. Выступ от стены 381 мм. Насадка оснащена силиконовыми вставками, которые позволяют мгновенно очистить душ от известкового налета.

Отзывы о товаре Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки, мм
360
Ширина, см
36
Высота, см
16.8
Развернуть
Длина, см
38.1
Страна производитель
Германия
Описание
Верхний душ HANSGROHE Rainfinity 360 3jet 26234700 00000071263 устанавливается на стену, скрытый монтаж производится с помощью iBox Universal. Душ имеет 3 режима струи: PowderRain мягкие микрокапли (расход при 3 бар 20 л/мин). Intense PowderRain интенсивная струя из микрокапель (расход при 3 бар 18 л/мин). RainStream поток из тонких и нежных струй (расход при 3 бар 16 л/мин). Держатель душа можно наклонять под необходимым углом. Размер диска 360 мм. Выступ от стены 381 мм. Насадка оснащена силиконовыми вставками, которые позволяют мгновенно очистить душ от известкового налета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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