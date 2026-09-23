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Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром купить с доставкой в Москве
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Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром

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Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 1
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 2
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 3
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
  • Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 1
  • Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 2
  • Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 3
  • Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736398
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
23
Высота, см
5.1
Длина, см
18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х28х10
Вес, г.
900

Описание товара Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром

Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 230 1jet, хром 26281000 выполнена из ABS-пластика. Форсунки сделаны из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 15 градусов.

Отзывы о товаре Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
23
Высота, см
5.1
Длина, см
18
Страна производитель
Германия
Описание
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 230 1jet, хром 26281000 выполнена из ABS-пластика. Форсунки сделаны из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 15 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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