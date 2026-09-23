Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
23
Высота, см
5.1
Длина, см
18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х28х10
Вес, г.
900
Описание товара Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 26281000 хром
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 230 1jet, хром 26281000 выполнена из ABS-пластика. Форсунки сделаны из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 15 градусов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену, на потолок
Форма лейки
квадратная
Материал
пластик
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
23
Высота, см
5.1
Длина, см
18
Страна производитель
Германия
Верхний душ Hansgrohe Vernis Shape 230 1jet, хром 26281000 выполнена из ABS-пластика. Форсунки сделаны из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 15 градусов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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