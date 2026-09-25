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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром

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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 1
Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 2
Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 3
Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 1
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 2
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 3
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736338
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая/глянцевая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.6
Высота, см
15
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х24х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром

Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром

Отзывы о товаре Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая/глянцевая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.6
Высота, см
15
Страна производитель
Германия
Описание
Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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