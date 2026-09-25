Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752140 бронза
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
бронзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736315
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
бронзовый
Комплектация
ершик, колба, держатель, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
342x120x105
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х13х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Ершик подвесной Hansgrohe AddStories 41752140 бронза
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
бронзовый
Комплектация
ершик, колба, держатель, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
342x120x105
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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