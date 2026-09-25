УмБум308 "Паровоз СУ 214"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пазл-конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 734680
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазл-конструктор
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
картон
Комплектация
Модель паровоза; инструкция
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х18х2
Вес, г.
300
Описание товара УмБум308 "Паровоз СУ 214"
Это сборная модель паровоза из картона в масштабе 1:87, выпущенная брендом УмБум (серия 308). Модель представляет собой элемент железной дороги и предназначена для сборки без использования ножниц и клея — идеальный вариант для любителей моделирования и детей.
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Бренд
Тип товара
Пазл-конструктор
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
картон
Комплектация
Модель паровоза; инструкция
Страна производитель
Россия
Это сборная модель паровоза из картона в масштабе 1:87, выпущенная брендом УмБум (серия 308). Модель представляет собой элемент железной дороги и предназначена для сборки без использования ножниц и клея — идеальный вариант для любителей моделирования и детей.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
УмБум308 "Паровоз СУ 214" - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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