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УмБум308 "Паровоз СУ 214" купить с доставкой в Москве
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УмБум308 "Паровоз СУ 214"

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УмБум308 &quot;Паровоз СУ 214&quot; - фото 2
УмБум308 &quot;Паровоз СУ 214&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл-конструктор
  • УмБум308 &quot;Паровоз СУ 214&quot; - фото 1
  • УмБум308 &quot;Паровоз СУ 214&quot; - фото 2
  • УмБум308 &quot;Паровоз СУ 214&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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УмБум308 "Паровоз СУ 214"
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
УмБум
Тип товара
Пазл-конструктор
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
картон
Комплектация
Модель паровоза; инструкция
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х18х2
Вес, г.
300

Описание товара УмБум308 "Паровоз СУ 214"

Это сборная модель паровоза из картона в масштабе 1:87, выпущенная брендом УмБум (серия 308). Модель представляет собой элемент железной дороги и предназначена для сборки без использования ножниц и клея — идеальный вариант для любителей моделирования и детей.

Отзывы о товаре УмБум308 "Паровоз СУ 214"




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Характеристики
Бренд
УмБум
Тип товара
Пазл-конструктор
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
картон
Комплектация
Модель паровоза; инструкция
Страна производитель
Россия
Описание
Это сборная модель паровоза из картона в масштабе 1:87, выпущенная брендом УмБум (серия 308). Модель представляет собой элемент железной дороги и предназначена для сборки без использования ножниц и клея — идеальный вариант для любителей моделирования и детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УмБум308 "Паровоз СУ 214" - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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