Уцененный товар Наручные часы Q&Q DA12-301 отличное состояние , 733388
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
латунь
Цвет корпуса
белый
Механизм
кварц
Цвет циферблата
белый
Тип ремешка
ремешок
Материал ремешка/браслета
кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 350 руб. 2 077 руб.
В наличии
Код товара: 733388
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Загружаем...
1 350 руб. -35%
2 077 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
латунь
Цвет корпуса
белый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Вставка
нет
Стекло
минеральное
Противоударные
нет
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
белый
Цифры
метки
Солнечная батарея
нет
Тип ремешка
ремешок
Цвет ремешка
белый
Материал ремешка/браслета
кожа
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Наручные часы Q&Q DA12-301 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: часы, доп. ремешок Причина уценки:поврежден один ремешок
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Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
латунь
Цвет корпуса
белый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Вставка
нет
Стекло
минеральное
Противоударные
нет
Водозащита
WR50
Развернуть
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
белый
Цифры
метки
Солнечная батарея
нет
Тип ремешка
ремешок
Цвет ремешка
белый
Материал ремешка/браслета
кожа
Страна производитель
Япония
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: часы, доп. ремешок Причина уценки:поврежден один ремешок
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Уцененный товар Наручные часы Q&Q DA12-301 отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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