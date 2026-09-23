Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый
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Характеристики
Описание товара Ирригатор Waterpik WF-112EU 7насад. белый
Ирригатор Waterpik WP-112 EU ? эффективный прибор для очистки участков полости рта, недоступных для очистки зубной щеткой. Сочетая разные режимы пульсации и давления, он устраняет микробы и мягкий налет между зубами ? в их тесных промежутках. Регулярное применение ирригатора позволяет бережно ухаживать за коронками, имплантами, мостами и различными ортодонтическими конструкциями. Такой прибор обеспечивает профилактику гингивита, кариеса, пародонтита, подходит беременным женщинам. Бережно очищая каждый уголок и щель в полости рта, Waterpik WP-112 EU помогает избавиться от запаха, лечит кровоточивость десен. Прибор улучшает и ускоряет приживание имплантов. Модель работает в 10 режимах, для регулировки которых используется колесико на корпусе. Для разных целей ирригатор использует одну из 7 насадок. Он содержит 2 насадки для ирригации, насадки для языка, для имплантов, ортодонтальную, пародонтальную насадки, а также насадку-щетку для ухода за ортопедическими конструкциями. Стационарная конструкция предусматривает наличие резервуара объемом 650 мл.
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