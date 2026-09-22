Адаптер питания MikroTik APA-1

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Габариты (ШxВxГ)
31 x 86 x 16 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
APA-1 — автомобильный адаптер питания с защитой от перенапряжения и другими функциями безопасности для точек доступа линейки LtAP: LtAP LTE6 kit (2023) (LtAP-2HnD&FG621-EA) и LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE), а также других устройств. Его комплексные функции защиты эффективно нейтрализуют скачки напряжения, предотвращая повреждения, вызванные неисправными автомобильными аккумуляторами, подключением жгута проводов, запуском от внешнего источника или даже переключением блока переменного тока. Ключевым компонентом данной системы является встроенная газоразрядная трубка. Под воздействием высокого напряжения газ ионизируется, создавая путь с низким сопротивлением для рассеивания избыточного напряжения, эффективно нейтрализуя всплеск и защищая ваши устройства от повреждений. APA-1 использует активную защиту от полярности, предотвращающую повреждения, вызванные случайным изменением направления питания.
APA-1 — автомобильный адаптер питания с защитой от перенапряжения и другими функциями безопасности для точек доступа линейки LtAP: LtAP LTE6 kit (2023) (LtAP-2HnD&FG621-EA) и LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE), а также других устройств. Его комплексные функции защиты эффективно нейтрализуют скачки напряжения, предотвращая повреждения, вызванные неисправными автомобильными аккумуляторами, подключением жгута проводов, запуском от внешнего источника или даже переключением блока переменного тока. Ключевым компонентом данной системы является встроенная газоразрядная трубка. Под воздействием высокого напряжения газ ионизируется, создавая путь с низким сопротивлением для рассеивания избыточного напряжения, эффективно нейтрализуя всплеск и защищая ваши устройства от повреждений. APA-1 использует активную защиту от полярности, предотвращающую повреждения, вызванные случайным изменением направления питания.
Адаптер питания MikroTik APA-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер питания MikroTik APA-1