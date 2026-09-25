Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние, 728679
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%7 140 руб. 15 865 руб.
В наличии
Код товара: 728679
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 140 руб. -55%
15 865 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Высота, см
60
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
классика
Тип цоколя
E27
Форма
цилиндрическая
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
25
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
71х32х26
Вес, кг.
2.78
Описание товара Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (замятие на абажуре, потертости на каркасе, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бра, крепления, абажур, декор, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Высота, см
60
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
классика
Тип цоколя
E27
Форма
цилиндрическая
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
25
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Страна производитель
Германия
Причина уценки: витринный образец (замятие на абажуре, потертости на каркасе, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бра, крепления, абажур, декор, документация
Уцененный товар Бра Chiaro Оделия 619020901 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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