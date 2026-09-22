Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Trassir MiniNVR 2216R-16P
TRASSIR MiniNVR 2216R-16P рассчитан на 16 IP-камер с разрешением до 12 Мп. Оборудован видеовыходами — HDMI и D-SUB (VGA), гигабитным сетевым портом RJ-45, независимыми гигабитными PoE-портами RJ-45 (для подачи питания на камеры одновременно с трансляцией данных — до 13 Вт на порт), SATA для двух жестких дисков форм-фактора 3.5", USB 2.0 и USB 3.0, аудиовходом и аудиовыходом. Поддерживает кодеки H.265 и Н.264. Поставляется с предустановленной операционной системой TRASSIR OS на базе Linux. Разрешение записи — до 12 Мп. Разрешение вывода: до 8 Мп — HDMI, до 2 Мп — VGA. Битрейт — 256 Мбит/с: 8 Мбит на каждый основной поток, 1 Мбит — на дополнительный. Лицензии на подключение IP-камер входят в комплект. Регистратор поддерживает камеры ActiveCam, TRASSIR, Dahua, Hikvision, Wisenet и других производителей (по RTSP, ONVIF). Питание — AC 220 В, мощность — 280 Вт. Размер — 382x332x47 мм, вес брутто — 3.8 кг. Рабочие температуры — 0 °C… +30 °C.
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