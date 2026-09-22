Лобзик Ryobi RJS720-G 5133002223
Оригинальный товар
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Характеристики
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
72
Мах толщина пропила (металла)
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727203
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Характеристики
Бренд
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
72
Мах толщина пропила (металла)
6
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
0-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
2.4
Описание товара Лобзик Ryobi RJS720-G 5133002223
Сверхкомпактный. Высокая точность. Низкая вибрация. До 49% улучшена аккуратность реза. До 35% снижена вибрация. 19мм ход штока обеспечивает пропил до 72мм (дерево), 6мм (сталь). Уникальный обзор линии реза. MAXVIEW & AIRFORWORD : до 46% лучше обзор линии реза. Легко использовать, легко контролировать Низкая вибрация, удобная рукоятка и хороший обзор рабочей зоны. Сдув стружки (ON/OFF) с линии реза. Указатель линии пропила. Съемный указатель линии пропила позволит повысить аккуратность работы. Функция защиты от сколов сделает рез чище.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
72
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
6
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
0-3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Сверхкомпактный. Высокая точность. Низкая вибрация. До 49% улучшена аккуратность реза. До 35% снижена вибрация. 19мм ход штока обеспечивает пропил до 72мм (дерево), 6мм (сталь). Уникальный обзор линии реза. MAXVIEW & AIRFORWORD : до 46% лучше обзор линии реза. Легко использовать, легко контролировать Низкая вибрация, удобная рукоятка и хороший обзор рабочей зоны. Сдув стружки (ON/OFF) с линии реза. Указатель линии пропила. Съемный указатель линии пропила позволит повысить аккуратность работы. Функция защиты от сколов сделает рез чище.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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