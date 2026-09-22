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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 купить с доставкой в Москве
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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710

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Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 1
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 2
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 3
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 4
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 5
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 6
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 7
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 8
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 9
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 10
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 11
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 12
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 13
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 14
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 15
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 16
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 17
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 18
Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 1
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 2
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 3
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 4
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 5
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 6
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 7
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 8
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 9
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 10
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 11
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 12
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 13
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 14
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 15
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 16
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 17
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 18
  • Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727197
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Комплектация
катушка с леской, зарядное устройство, ручка, аккумулятор (RB18L20)
Тип двигателя
щеточный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
0.002
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.25х0.12
Вес, кг.
5.3

Описание товара Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710

Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи. Регулируемая ширина скашивания 25-30 см Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять. 3-позиционная регулировка угла наклона. Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек. Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер гибридный Ryobi RLT1831H20F 5133003710




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Комплектация
катушка с леской, зарядное устройство, ручка, аккумулятор (RB18L20)
Тип двигателя
щеточный
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
0.002
Диаметр лески
1.6 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Обороты двигателя
8400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи. Регулируемая ширина скашивания 25-30 см Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять. 3-позиционная регулировка угла наклона. Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек. Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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