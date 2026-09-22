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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Max объем воздуха, м?/ч
330
Объем мешка для мусора
35
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727169
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Описание товара Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661
Бесщеточная воздуходувка RYOBI ONE+ OBV18 5133003661ОписаниеБесщеточная воздуходувка Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 предназначена для уборки территорий от опавших листьев и мелкого мусора. Имеет два рабочих режима: обдув и всасывание.
Долговечность. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель надежен и долговечен в эксплуатации.
Комфорт. Рукоятка с обрезиненным покрытием не скользит в руке, обеспечивая комфортный захват.Преимущества Ryobi ONE+ OBV18 5133003661
Идеально подходит для твердых поверхностей;
Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув";
Регулировка скорости воздушного потока;
Высокопроизводительный турбо-вентилятор;
Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+.
Бесщеточная воздуходувка RYOBI ONE+ OBV18 5133003661ОписаниеБесщеточная воздуходувка Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 предназначена для уборки территорий от опавших листьев и мелкого мусора. Имеет два рабочих режима: обдув и всасывание.
Долговечность. Высокопроизводительный бесщеточный двигатель надежен и долговечен в эксплуатации.
Комфорт. Рукоятка с обрезиненным покрытием не скользит в руке, обеспечивая комфортный захват.Преимущества Ryobi ONE+ OBV18 5133003661
Идеально подходит для твердых поверхностей;
Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув";
Регулировка скорости воздушного потока;
Высокопроизводительный турбо-вентилятор;
Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+.
Воздуходувка бесщеточная Ryobi ONE+ OBV18 5133003661 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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