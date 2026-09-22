Картридж матричный Cactus CS-S015339 S015339 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 725187
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х9х3
Вес, г.
160
Описание товара Картридж матричный Cactus CS-S015339 S015339 черный
Картридж Cactus CS-S015339 является совместимым матричным картриджем (лентой в пластиковом корпусе), который служит полноценной заменой оригинального расходного материала Epson S015339. Он разработан специально для банковских, специализированных и потоковых матричных принтеров.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж Cactus CS-S015339 является совместимым матричным картриджем (лентой в пластиковом корпусе), который служит полноценной заменой оригинального расходного материала Epson S015339. Он разработан специально для банковских, специализированных и потоковых матричных принтеров.
Картридж матричный Cactus CS-S015339 S015339 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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