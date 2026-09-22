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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
36
Ток зарядки, А
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722883
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Описание товара Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540
Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего оборудования в рабочем состоянии. Разработанное для аккумуляторов типа Li-Ion, это устройство обеспечивает быстрое и безопасное заряжание, благодаря мощности зарядного тока в 4 А. С напряжением в 36 В, оно подходит для широкого спектра инструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность. Вес в 1,8 кг делает его достаточно портативным для удобной транспортировки и использования в различных условиях. Надежность и бренд Ryobi гарантируют высокое качество и долгий срок службы этого зарядного устройства.
Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего оборудования в рабочем состоянии. Разработанное для аккумуляторов типа Li-Ion, это устройство обеспечивает быстрое и безопасное заряжание, благодаря мощности зарядного тока в 4 А. С напряжением в 36 В, оно подходит для широкого спектра инструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность. Вес в 1,8 кг делает его достаточно портативным для удобной транспортировки и использования в различных условиях. Надежность и бренд Ryobi гарантируют высокое качество и долгий срок службы этого зарядного устройства.
Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C3PA 5133005540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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