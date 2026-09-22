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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722881
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Описание товара Зарядное устройство Ryobi 18В RC18640 5133005805
Зарядное устройство Ryobi — это надежное решение для быстрого и эффективного заряда аккумуляторов электроинструментов. Разработанное специально для литий-ионных (Li-Ion) батарей, это устройство обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Работает с напряжением 18 В, что делает его совместимым с широким спектром аккумуляторов от Ryobi. С током зарядки 4 А, оно гарантирует ускоренное восстановление заряда, позволяя вам быстрее вернуться к работе. Несмотря на высокую мощность, зарядное устройство остается портативным и удобным в использовании благодаря своему весу в 1,74 кг. Это идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, которым важна надежность и эффективность.
Зарядное устройство Ryobi — это надежное решение для быстрого и эффективного заряда аккумуляторов электроинструментов. Разработанное специально для литий-ионных (Li-Ion) батарей, это устройство обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Работает с напряжением 18 В, что делает его совместимым с широким спектром аккумуляторов от Ryobi. С током зарядки 4 А, оно гарантирует ускоренное восстановление заряда, позволяя вам быстрее вернуться к работе. Несмотря на высокую мощность, зарядное устройство остается портативным и удобным в использовании благодаря своему весу в 1,74 кг. Это идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров, которым важна надежность и эффективность.
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