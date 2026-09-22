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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952

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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 1
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 2
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 3
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 4
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 5
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 6
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 7
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 8
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 1
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 2
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 3
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 4
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 5
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 6
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 7
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 8
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722877
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Размеры в упаковке, см
53х33х25
Вес, кг.
4.53

Описание товара Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952

Концепция 18V ONE+: воздуходувка с питанием от литиевой батареи 18V ONE+ Lithium+, совместима со всеми домашними, садовыми инструментами и многим другим. Идеально подходит для уборки опавших листьев и мусора с дорожек, террас, газонов и т. д. в садах среднего размера. Усовершенствованная технология бесщеточного двигателя для более компактного и легкого двигателя и большого расхода воздуха, сохраняя при этом автономность и долговечность. Технология Turbo Jet для концентрированного потока воздуха, меньших потерь и большей производительности. Бесшумный вентилятор Whisper для исключительной производительности при скорости вентилятора до 200 км/ч и расходе воздуха 12,7 м?/мин, гарантируя при этом минимальное шумовое загрязнение. Высокий поток воздуха для более широких работ на больших площадях и мощного и эффективного сдувания крупного влажного мусора. Съемная трубка для удобства транспортировки и хранения. Коническое сопло, съемное, для концентрации воздушного потока и оптимизации производительности в зависимости от применения. Оснащен вариатором скорости и регулятором для изменения скорости вентилятора в зависимости от выполняемой задачи для лучшего контроля. Эргономичная ручка GripZone с микровыемками для лучшего захвата и большего комфорта использования.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Описание
Концепция 18V ONE+: воздуходувка с питанием от литиевой батареи 18V ONE+ Lithium+, совместима со всеми домашними, садовыми инструментами и многим другим. Идеально подходит для уборки опавших листьев и мусора с дорожек, террас, газонов и т. д. в садах среднего размера. Усовершенствованная технология бесщеточного двигателя для более компактного и легкого двигателя и большого расхода воздуха, сохраняя при этом автономность и долговечность. Технология Turbo Jet для концентрированного потока воздуха, меньших потерь и большей производительности. Бесшумный вентилятор Whisper для исключительной производительности при скорости вентилятора до 200 км/ч и расходе воздуха 12,7 м?/мин, гарантируя при этом минимальное шумовое загрязнение. Высокий поток воздуха для более широких работ на больших площадях и мощного и эффективного сдувания крупного влажного мусора. Съемная трубка для удобства транспортировки и хранения. Коническое сопло, съемное, для концентрации воздушного потока и оптимизации производительности в зависимости от применения. Оснащен вариатором скорости и регулятором для изменения скорости вентилятора в зависимости от выполняемой задачи для лучшего контроля. Эргономичная ручка GripZone с микровыемками для лучшего захвата и большего комфорта использования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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Отзывы


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