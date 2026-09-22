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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722877
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Описание товара Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952
Концепция 18V ONE+: воздуходувка с питанием от литиевой батареи 18V ONE+ Lithium+, совместима со всеми домашними, садовыми инструментами и многим другим. Идеально подходит для уборки опавших листьев и мусора с дорожек, террас, газонов и т. д. в садах среднего размера.
Усовершенствованная технология бесщеточного двигателя для более компактного и легкого двигателя и большого расхода воздуха, сохраняя при этом автономность и долговечность.
Технология Turbo Jet для концентрированного потока воздуха, меньших потерь и большей производительности.
Бесшумный вентилятор Whisper для исключительной производительности при скорости вентилятора до 200 км/ч и расходе воздуха 12,7 м?/мин, гарантируя при этом минимальное шумовое загрязнение.
Высокий поток воздуха для более широких работ на больших площадях и мощного и эффективного сдувания крупного влажного мусора.
Съемная трубка для удобства транспортировки и хранения. Коническое сопло, съемное, для концентрации воздушного потока и оптимизации производительности в зависимости от применения.
Оснащен вариатором скорости и регулятором для изменения скорости вентилятора в зависимости от выполняемой задачи для лучшего контроля.
Эргономичная ручка GripZone с микровыемками для лучшего захвата и большего комфорта использования.
Концепция 18V ONE+: воздуходувка с питанием от литиевой батареи 18V ONE+ Lithium+, совместима со всеми домашними, садовыми инструментами и многим другим. Идеально подходит для уборки опавших листьев и мусора с дорожек, террас, газонов и т. д. в садах среднего размера.
Усовершенствованная технология бесщеточного двигателя для более компактного и легкого двигателя и большого расхода воздуха, сохраняя при этом автономность и долговечность.
Технология Turbo Jet для концентрированного потока воздуха, меньших потерь и большей производительности.
Бесшумный вентилятор Whisper для исключительной производительности при скорости вентилятора до 200 км/ч и расходе воздуха 12,7 м?/мин, гарантируя при этом минимальное шумовое загрязнение.
Высокий поток воздуха для более широких работ на больших площадях и мощного и эффективного сдувания крупного влажного мусора.
Съемная трубка для удобства транспортировки и хранения. Коническое сопло, съемное, для концентрации воздушного потока и оптимизации производительности в зависимости от применения.
Оснащен вариатором скорости и регулятором для изменения скорости вентилятора в зависимости от выполняемой задачи для лучшего контроля.
Эргономичная ручка GripZone с микровыемками для лучшего захвата и большего комфорта использования.
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLXD-150 5133005952 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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