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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911

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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 4
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 5
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
36
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 4
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 5
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722874
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х12
Вес, кг.
2.12

Описание товара Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911

Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и мощное решение для питания ваших устройств. Изготовленные в Китае, они обладают высокими стандартами качества и долговечности. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует длительный срок службы и отсутствие эффекта памяти, что позволяет поддерживать стабильную производительность на протяжении длительного времени. С емкостью 8 А·ч и напряжением 36 В, эти аккумуляторы обеспечивают продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно для профессионалов и домашних мастеров, которым важно минимизировать простои при выполнении задач. Запатентованная конструкция слайдерного крепления делает процесс установки и снятия аккумулятора быстрым и простым. Вес аккумулятора составляет всего 1,88 кг, что способствует снижению общей нагрузки на пользователя и улучшает мобильность при работе. Этот аккумулятор от бренда Ryobi – идеальный выбор для тех, кто ценит мощность, надежность и эффективность. Он совместим со множеством электроинструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность на протяжении всего рабочего процесса.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 36В RY36B80B 5133005911




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
8
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и мощное решение для питания ваших устройств. Изготовленные в Китае, они обладают высокими стандартами качества и долговечности. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует длительный срок службы и отсутствие эффекта памяти, что позволяет поддерживать стабильную производительность на протяжении длительного времени. С емкостью 8 А·ч и напряжением 36 В, эти аккумуляторы обеспечивают продолжительное время работы электроинструментов без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно для профессионалов и домашних мастеров, которым важно минимизировать простои при выполнении задач. Запатентованная конструкция слайдерного крепления делает процесс установки и снятия аккумулятора быстрым и простым. Вес аккумулятора составляет всего 1,88 кг, что способствует снижению общей нагрузки на пользователя и улучшает мобильность при работе. Этот аккумулятор от бренда Ryobi – идеальный выбор для тех, кто ценит мощность, надежность и эффективность. Он совместим со множеством электроинструментов Ryobi, обеспечивая оптимальную производительность на протяжении всего рабочего процесса.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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