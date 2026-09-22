Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В RB18120T 5133006265
Являясь частью системы Ryobi ONE+™?, включающей более 200 беспроводных инструментов для дома, сада, автомобилей, рукоделия и многого другого, аккумулятор Ryobi RB18120T18V ONE+™? 12.0Ah Lithium+™? High Energy Battery идеально подходит для домашних мастеров, которым требуется больше мощности и более длительное время работы. Идеально подходит для новичков в системе ONE+™?, которые хотят запитать свой первый инструмент Ryobi ONE+™? или добавить в свою коллекцию больше аккумуляторов с увеличенным временем работы. Новая высокоэффективная конструкция с 4 вкладками облегчает поток энергии, что означает, что ячейки выделяют до 25% меньше тепла в приложениях с высоким спросом, что максимизирует время работы. Инновационная технология аккумуляторов High Energy Lithium+™? Ryobi обеспечивает в 3 раза больше времени работы и на 20% больше мощности, чем предыдущие литиевые технологии Ryobi. С технологией IntelliCell™, которая контролирует и балансирует отдельные ячейки для максимального увеличения времени работы, срока хранения и безопасности. Включает 4-ступенчатый индикатор уровня заряда, который отображает оставшийся заряд (100%, 75%, 50%, 25%). Прочная конструкция со встроенной защитой от ударов обеспечивает длительный срок службы. Аккумулятор High Energy емкостью 12,0 А·ч при использовании с Ryobi R18DD3 позволяет закрутить до 2900 винтов 4 мм x 32 мм на одной зарядке. Зарядное устройство продается отдельно
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