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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 — 2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
7800
Расположение двигателя
верхнее
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722868
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Описание товара Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453
Триммеры и мотокосы Ryobi представляют собой надежные и удобные инструменты для ухода за садом и приусадебной территорией. Модель, оснащенная аккумуляторным двигателем, обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к сети, что делает ее идеальной для использования на больших и труднодоступных участках.
Основные характеристики этой модели включают вес в 4,5 кг, что способствует комфортному использованию, минимизируя усталость пользователя даже при длительной работе. Отсутствие колес компенсируется удобной прямой штангой, которая обеспечивает легкость управления и маневренность. Верхнее расположение двигателя способствует оптимальной балансировке устройства, что дополнительно упрощает процесс кошения.
С шириной скашивания 38 см вы сможете быстро и эффективно обрабатывать большие площади. Высокие обороты двигателя - 7800 об/мин - обеспечивают чистый и точный срез, что особенно важно для поддержания аккуратного вида газона.
Компания Ryobi создала надежный инструмент, который идеально подходит как для регулярного, так и для периодического использования. Благодаря современным технологиям и высокому качеству исполнения, данный триммер становится незаменимым помощником для каждого садовода, ценящего удобство и производительность.
Триммеры и мотокосы Ryobi представляют собой надежные и удобные инструменты для ухода за садом и приусадебной территорией. Модель, оснащенная аккумуляторным двигателем, обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к сети, что делает ее идеальной для использования на больших и труднодоступных участках.
Основные характеристики этой модели включают вес в 4,5 кг, что способствует комфортному использованию, минимизируя усталость пользователя даже при длительной работе. Отсутствие колес компенсируется удобной прямой штангой, которая обеспечивает легкость управления и маневренность. Верхнее расположение двигателя способствует оптимальной балансировке устройства, что дополнительно упрощает процесс кошения.
С шириной скашивания 38 см вы сможете быстро и эффективно обрабатывать большие площади. Высокие обороты двигателя - 7800 об/мин - обеспечивают чистый и точный срез, что особенно важно для поддержания аккуратного вида газона.
Компания Ryobi создала надежный инструмент, который идеально подходит как для регулярного, так и для периодического использования. Благодаря современным технологиям и высокому качеству исполнения, данный триммер становится незаменимым помощником для каждого садовода, ценящего удобство и производительность.
Триммер с ножом Ryobi 18В RY18BCX26A-0 5133005453 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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