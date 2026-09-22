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Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 купить с доставкой в Москве
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Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730

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Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 1
Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 2
Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 1
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 2
  • Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722867
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
- Триммер (без АКБ и ЗУ); - головка; - защитный кожух; - ручка оператора на штагу; - упаковка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Особенности
автоматическое увеличение лески
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х23х18
Вес, кг.
4.6

Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730

Аккумуляторный триммер Ryobi RY18LTX38A-0 с бесщеточным двигателем отлично подходит для уборки небольших сорняков и травы на садовом участке, возле дома или в труднодоступных местах. Аккумуляторная батареи и зарядное устройство не входят в комплект. Удобная ручка и небольшой вес позволят работать не уставая. Модель триммера приспособлена для работы как на правую, так и на левую руку. Регулируемая по высоте ручка позволит подстроить под Ваш рост и требования. Особенности: разборная штанга позволит без затруднений транспортировать аккумуляторный триммер на разные расстояния или хранить в гараже на полке; на выбор предоставлено два режима скорости, один более мощный для продуктивности, второй режим продолжительный для экономии заряда аккумулятора; бесщеточный двигатель на 18В позволит справиться даже трудным задачами во время скашивания; благодаря технологии Whisper, данная модель триммера считается самой тихой у производителя. Позволит работать без шума для окружающих; фиксатор кнопки запуска позволит работать продолжительное время без её удержания. Тем самым уменьшится нагрузка на руку; с помощью лески можно скосить траву возле стены, бордюра или в других труднодоступных местах. Защитный кожух избавит от вылета мелких частиц во время работы; катушка подает леску в автоматическом режиме, тем самым упрощая работу.



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Отзывы о товаре Триммер Ryobi 18В RY18LTX38A-0 5133005730




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
- Триммер (без АКБ и ЗУ); - головка; - защитный кожух; - ручка оператора на штагу; - упаковка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Особенности
автоматическое увеличение лески
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
38
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный триммер Ryobi RY18LTX38A-0 с бесщеточным двигателем отлично подходит для уборки небольших сорняков и травы на садовом участке, возле дома или в труднодоступных местах. Аккумуляторная батареи и зарядное устройство не входят в комплект. Удобная ручка и небольшой вес позволят работать не уставая. Модель триммера приспособлена для работы как на правую, так и на левую руку. Регулируемая по высоте ручка позволит подстроить под Ваш рост и требования. Особенности: разборная штанга позволит без затруднений транспортировать аккумуляторный триммер на разные расстояния или хранить в гараже на полке; на выбор предоставлено два режима скорости, один более мощный для продуктивности, второй режим продолжительный для экономии заряда аккумулятора; бесщеточный двигатель на 18В позволит справиться даже трудным задачами во время скашивания; благодаря технологии Whisper, данная модель триммера считается самой тихой у производителя. Позволит работать без шума для окружающих; фиксатор кнопки запуска позволит работать продолжительное время без её удержания. Тем самым уменьшится нагрузка на руку; с помощью лески можно скосить траву возле стены, бордюра или в других труднодоступных местах. Защитный кожух избавит от вылета мелких частиц во время работы; катушка подает леску в автоматическом режиме, тем самым упрощая работу.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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