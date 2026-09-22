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Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722866
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Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888
Триммеры и мотокосы Ryobi — это надежные и эффективные инструменты для работы в саду и на участке. Одна из моделей этой серии отличается легким весом, всего 2,5 кг, что значительно упрощает маневрирование и работу даже на больших площадях.
Работа от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к электросети, что делает устройство мобильным и удобным в использовании. Аккумуляторный двигатель гарантирует низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов, что особенно важно для экологически сознательных пользователей.
Ширина скашивания составляет 33 см, что позволяет быстро обрабатывать значительные области, а D-образная ручка обеспечивает комфортную и надежную хватку, снижая усталость при длительной работе. Прямой тип штанги добавляет конструкции прочности и облегчает доступ в труднодоступные места.
Триммер Ryobi сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает его отличным выбором как для частного использования, так и для профессионального ухода за газонами и садами. Являясь частью линейки продуктов от известного бренда Ryobi, этот триммер обеспечивает качество и производительность, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке.
Триммеры и мотокосы Ryobi — это надежные и эффективные инструменты для работы в саду и на участке. Одна из моделей этой серии отличается легким весом, всего 2,5 кг, что значительно упрощает маневрирование и работу даже на больших площадях.
Работа от аккумулятора обеспечивает свободу передвижения без необходимости подключения к электросети, что делает устройство мобильным и удобным в использовании. Аккумуляторный двигатель гарантирует низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов, что особенно важно для экологически сознательных пользователей.
Ширина скашивания составляет 33 см, что позволяет быстро обрабатывать значительные области, а D-образная ручка обеспечивает комфортную и надежную хватку, снижая усталость при длительной работе. Прямой тип штанги добавляет конструкции прочности и облегчает доступ в труднодоступные места.
Триммер Ryobi сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, что делает его отличным выбором как для частного использования, так и для профессионального ухода за газонами и садами. Являясь частью линейки продуктов от известного бренда Ryobi, этот триммер обеспечивает качество и производительность, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке.
Триммер Ryobi 18В RY18LTX33A-0 5133004888 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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