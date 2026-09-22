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Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 купить с доставкой в Москве
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Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679

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Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 1
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 2
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 3
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 4
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 5
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 6
Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
щеточный
Ширина скашивания
23
Обороты двигателя
9500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 1
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 2
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 3
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 4
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 5
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 6
  • Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722864
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
щеточный
Ширина скашивания
23
Обороты двигателя
9500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х23х16
Вес, кг.
3.23

Описание товара Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679

Триммеры и мотокосы Ryobi идеально подходят для ухода за вашим садом благодаря своей легкости и удобству использования. Этот инструмент весит всего 1,31 кг, что делает его чрезвычайно маневренным и простым в обращении даже в самых труднодоступных местах. Один из главных плюсов данной модели — возможность работы от аккумулятора, что обеспечивает свободу передвижения и исключает необходимость в удлинителях. Триммер оснащен щеточным двигателем, развивающим скорость вращения до 9500 об/мин, что гарантирует высокоэффективное скашивание травы. Благодаря ширине скашивания в 23 см, процесс ухода за газоном становится быстрым и продуктивным. Особенность конструкции устройства — нижнее расположение двигателя, что придает дополнительную устойчивость во время работы. Для максимального удобства, триммер оснащён Т-образной ручкой, обеспечивающей комфортный контроль и простоту управления, а прямая штанга позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Этот инструмент от бренда Ryobi станет отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ухода за своим садом.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер Ryobi 18В RY18LT23A-120P 5133005679




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
щеточный
Ширина скашивания
23
Обороты двигателя
9500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Работа от аккумулятора
да
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы Ryobi идеально подходят для ухода за вашим садом благодаря своей легкости и удобству использования. Этот инструмент весит всего 1,31 кг, что делает его чрезвычайно маневренным и простым в обращении даже в самых труднодоступных местах. Один из главных плюсов данной модели — возможность работы от аккумулятора, что обеспечивает свободу передвижения и исключает необходимость в удлинителях. Триммер оснащен щеточным двигателем, развивающим скорость вращения до 9500 об/мин, что гарантирует высокоэффективное скашивание травы. Благодаря ширине скашивания в 23 см, процесс ухода за газоном становится быстрым и продуктивным. Особенность конструкции устройства — нижнее расположение двигателя, что придает дополнительную устойчивость во время работы. Для максимального удобства, триммер оснащён Т-образной ручкой, обеспечивающей комфортный контроль и простоту управления, а прямая штанга позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Этот инструмент от бренда Ryobi станет отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ухода за своим садом.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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