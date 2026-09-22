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Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371

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Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 1
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 2
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 3
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 4
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 5
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 6
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 7
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 8
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
110
Колеса
да
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 1
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 4
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 5
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 6
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 7
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 8
  • Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722861
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
110
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Высота, мм
1025
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.4х0.37
Вес, кг.
15.5

Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371

Мойка высокого давления Ryobi — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по очистке. Благодаря мощному двигателю в 2000 Вт, она обеспечивает высокую производительность до 450 литров в час. Максимальное рабочее давление достигает 150 бар, что позволяет справляться даже с самыми трудноудаляемыми загрязнениями. Эта мойка оснащена функцией забора воды, что делает её особенно удобной при отсутствии прямого подключения к водопроводу. Она также поддерживает использование моющих средств, что позволяет добиться еще более эффективной очистки. Свой вес в 11,17 кг и колеса делают устройство мобильным и удобным в перемещении, а большая длина шланга в 8 метров обеспечивает достаточную свободу действий при работе. Ryobi предлагает возможность использовать воду с температурой на входе до 50 градусов Цельсия, хотя подогрев воды не предусмотрен. Компактные габариты с высотой 1025 мм позволяют удобно хранить устройство, когда оно не используется. Эта мойка высокого давления питается от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости зарядки или замены аккумуляторов. Ryobi — это бренд, известный своим качеством и надежностью, поэтому эта модель станет отличным выбором для вашего дома или профессионального использования.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
110
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Развернуть
Источник питания
от сети
Высота, мм
1025
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Ryobi — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по очистке. Благодаря мощному двигателю в 2000 Вт, она обеспечивает высокую производительность до 450 литров в час. Максимальное рабочее давление достигает 150 бар, что позволяет справляться даже с самыми трудноудаляемыми загрязнениями. Эта мойка оснащена функцией забора воды, что делает её особенно удобной при отсутствии прямого подключения к водопроводу. Она также поддерживает использование моющих средств, что позволяет добиться еще более эффективной очистки. Свой вес в 11,17 кг и колеса делают устройство мобильным и удобным в перемещении, а большая длина шланга в 8 метров обеспечивает достаточную свободу действий при работе. Ryobi предлагает возможность использовать воду с температурой на входе до 50 градусов Цельсия, хотя подогрев воды не предусмотрен. Компактные габариты с высотой 1025 мм позволяют удобно хранить устройство, когда оно не используется. Эта мойка высокого давления питается от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости зарядки или замены аккумуляторов. Ryobi — это бренд, известный своим качеством и надежностью, поэтому эта модель станет отличным выбором для вашего дома или профессионального использования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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