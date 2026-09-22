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Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 купить с доставкой в Москве
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Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226

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Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 1
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 2
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 3
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 4
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 5
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 6
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 7
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 8
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 9
Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 1
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 2
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 3
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 4
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 5
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 6
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 7
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 8
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 9
  • Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722855
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
Материал рукояток
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.17
Вес, кг.
5.48

Описание товара Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226

Кусторезы ручные Ryobi – это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который сочетает в себе качество, удобство и современный дизайн. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти кусторезы обеспечивают долгий срок службы и эффективность в работе.

Отзывы о товаре Кусторез вертикальный Ryobi RPT4545E 5133002226




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Нож для кустов
Тип инструмента
электрический
Телескопические рукоятки
Да
Тип ножа
двухсторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Длина лезвия, мм
450
Материал рукояток
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторезы ручные Ryobi – это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который сочетает в себе качество, удобство и современный дизайн. Изготовленные с применением высококачественных материалов, эти кусторезы обеспечивают долгий срок службы и эффективность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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