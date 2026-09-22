The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка
The Beatles возвращаются! «Anthology Collection» — это история The Beatles, рассказанная самими музыкантами. «Anthology Collection» состоит из 12 пластинок и содержит три новаторских альбома The Beatles «Anthology» 1990-х годов, которые были ремастерированы продюсером Джайлсом Мартином в 2025 году. Кроме того, вас ждет совершенно новый альбом «Anthology 4». 26 треков впервые издаются на виниле!. Каждый альбом из трёх виниловых пластинок, отпечатанный на чёрном 180 г виниле, будет упакован в тройной разворотный конверт с оригинальным оформлением, аннотациями Марка Льюисона и восстановленными фотографиями для Anthology 1-3; Anthology 4 дополнена совершенно новыми аннотациями Кевина Хоулетта и фотографиями. Внешний футляр включает оригинальное оформление Клауса Фурмана, дополненное съемной o-card с фотографией группы и списком композиций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка