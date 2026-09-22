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The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка

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The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 110 руб. 
Начислим 1524 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка
49 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602475840435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anthology 1 Free As A Bird (1995 mix), John Lennon Speech 1, That’ll Be The Day, In Spite Of All The Danger, Paul McCartney Speech 1, Hallelujah, I Love Her So (Home demo), You’ll Be Mine (Home demo), Cayenne (Home demo), Paul McCartney Speech 2, My Bonnie, Ain’t She Sweet, Cry For A Shadow, John Lennon Speech 2, Brian Epstein Speech 1, Searchin’ (Decca audition), Three Cool Cats (Decca audition), The Sheik Of Araby (Decca audition), Like Dreamers Do (Decca audition), Hello Little Girl (Decca au
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка

The Beatles возвращаются! «Anthology Collection» — это история The Beatles, рассказанная самими музыкантами. «Anthology Collection» состоит из 12 пластинок и содержит три новаторских альбома The Beatles «Anthology» 1990-х годов, которые были ремастерированы продюсером Джайлсом Мартином в 2025 году. Кроме того, вас ждет совершенно новый альбом «Anthology 4». 26 треков впервые издаются на виниле!. Каждый альбом из трёх виниловых пластинок, отпечатанный на чёрном 180 г виниле, будет упакован в тройной разворотный конверт с оригинальным оформлением, аннотациями Марка Льюисона и восстановленными фотографиями для Anthology 1-3; Anthology 4 дополнена совершенно новыми аннотациями Кевина Хоулетта и фотографиями. Внешний футляр включает оригинальное оформление Клауса Фурмана, дополненное съемной o-card с фотографией группы и списком композиций.

Отзывы о товаре The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602475840435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anthology 1 Free As A Bird (1995 mix), John Lennon Speech 1, That’ll Be The Day, In Spite Of All The Danger, Paul McCartney Speech 1, Hallelujah, I Love Her So (Home demo), You’ll Be Mine (Home demo), Cayenne (Home demo), Paul McCartney Speech 2, My Bonnie, Ain’t She Sweet, Cry For A Shadow, John Lennon Speech 2, Brian Epstein Speech 1, Searchin’ (Decca audition), Three Cool Cats (Decca audition), The Sheik Of Araby (Decca audition), Like Dreamers Do (Decca audition), Hello Little Girl (Decca au
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
The Beatles возвращаются! «Anthology Collection» — это история The Beatles, рассказанная самими музыкантами. «Anthology Collection» состоит из 12 пластинок и содержит три новаторских альбома The Beatles «Anthology» 1990-х годов, которые были ремастерированы продюсером Джайлсом Мартином в 2025 году. Кроме того, вас ждет совершенно новый альбом «Anthology 4». 26 треков впервые издаются на виниле!. Каждый альбом из трёх виниловых пластинок, отпечатанный на чёрном 180 г виниле, будет упакован в тройной разворотный конверт с оригинальным оформлением, аннотациями Марка Льюисона и восстановленными фотографиями для Anthology 1-3; Anthology 4 дополнена совершенно новыми аннотациями Кевина Хоулетта и фотографиями. Внешний футляр включает оригинальное оформление Клауса Фурмана, дополненное съемной o-card с фотографией группы и списком композиций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 49110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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