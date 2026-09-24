Массажер для ног Deerma DEM-M702F

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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Массажер компрессионный Deerma DEM-M702F синего цвета предназначен для массажа ног. Помимо массирования аппарат способен прогревать мышцы, что позволит избавиться от усталости в ногах после занятий спортом или активной ходьбы. Для настройки нужного режима предусмотрен проводной пульт ДУ с удобным и понятным интерфейсом. У массажера имеется таймер на 15 мин, по истечении которых срабатывает автоотключение.
Массировать ноги массажером Deerma DEM-M702F можно по всей их длине, включая стопы. Он обладает удобной конструкцией, благодаря чему аппарат получится расположить на диване, чтобы массировать икроножные мышцы во время просмотра телевизора или за чтением книги. Массажная головка состоит из 8 бугорков, которые имитируют ручной массаж. Вставка из мягкого текстиля в углублениях для ног делает процесс комфортным. Массажер работает от сети и имеет защиту от перегрева, что обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию.
Массажер компрессионный Deerma DEM-M702F синего цвета предназначен для массажа ног. Помимо массирования аппарат способен прогревать мышцы, что позволит избавиться от усталости в ногах после занятий спортом или активной ходьбы. Для настройки нужного режима предусмотрен проводной пульт ДУ с удобным и понятным интерфейсом. У массажера имеется таймер на 15 мин, по истечении которых срабатывает автоотключение.
Массировать ноги массажером Deerma DEM-M702F можно по всей их длине, включая стопы. Он обладает удобной конструкцией, благодаря чему аппарат получится расположить на диване, чтобы массировать икроножные мышцы во время просмотра телевизора или за чтением книги. Массажная головка состоит из 8 бугорков, которые имитируют ручной массаж. Вставка из мягкого текстиля в углублениях для ног делает процесс комфортным. Массажер работает от сети и имеет защиту от перегрева, что обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию.
Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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