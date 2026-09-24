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Массажер для ног Deerma DEM-M702F купить с доставкой в Москве
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Массажер для ног Deerma DEM-M702F

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Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 1
Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 2
Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 3
Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 1
  • Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 2
  • Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 3
  • Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 640 руб.  7 740 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Массажер для ног Deerma DEM-M702F
4 640 руб. -40%
7 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deerma
Высота, см
25.5
Материал
искусственная кожа, пластик
Назначение
для ног
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
39.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х21
Вес, кг.
2.2

Описание товара Массажер для ног Deerma DEM-M702F

Массажер компрессионный Deerma DEM-M702F синего цвета предназначен для массажа ног. Помимо массирования аппарат способен прогревать мышцы, что позволит избавиться от усталости в ногах после занятий спортом или активной ходьбы. Для настройки нужного режима предусмотрен проводной пульт ДУ с удобным и понятным интерфейсом. У массажера имеется таймер на 15 мин, по истечении которых срабатывает автоотключение. Массировать ноги массажером Deerma DEM-M702F можно по всей их длине, включая стопы. Он обладает удобной конструкцией, благодаря чему аппарат получится расположить на диване, чтобы массировать икроножные мышцы во время просмотра телевизора или за чтением книги. Массажная головка состоит из 8 бугорков, которые имитируют ручной массаж. Вставка из мягкого текстиля в углублениях для ног делает процесс комфортным. Массажер работает от сети и имеет защиту от перегрева, что обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Массажер для ног Deerma DEM-M702F




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deerma
Высота, см
25.5
Материал
искусственная кожа, пластик
Назначение
для ног
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
39.5
Страна производитель
Китай
Описание
Массажер компрессионный Deerma DEM-M702F синего цвета предназначен для массажа ног. Помимо массирования аппарат способен прогревать мышцы, что позволит избавиться от усталости в ногах после занятий спортом или активной ходьбы. Для настройки нужного режима предусмотрен проводной пульт ДУ с удобным и понятным интерфейсом. У массажера имеется таймер на 15 мин, по истечении которых срабатывает автоотключение. Массировать ноги массажером Deerma DEM-M702F можно по всей их длине, включая стопы. Он обладает удобной конструкцией, благодаря чему аппарат получится расположить на диване, чтобы массировать икроножные мышцы во время просмотра телевизора или за чтением книги. Массажная головка состоит из 8 бугорков, которые имитируют ручной массаж. Вставка из мягкого текстиля в углублениях для ног делает процесс комфортным. Массажер работает от сети и имеет защиту от перегрева, что обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажер для ног Deerma DEM-M702F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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