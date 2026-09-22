Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Activecare black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
черный
Количество температурных режимов
3
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж,десен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719140
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Характеристики
Бренд
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 2 шт, Зарядная станция 1 шт, Дорожный футляр 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
черный
Таймер
да
Количество температурных режимов
3
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж,десен
Максимальная скорость
до 8800 дв/мин
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х8
Вес, г.
700
Описание товара Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Activecare black
Электрическая щётка обеспечивает эффективную гигиену полости рта благодаря мощным вращательным движениям и продуманным режимам работы. Таймер с напоминанием о смене зоны чистки, функция памяти и автоотключение делают процесс максимально удобным и безопасным. Компактный корпус с влагозащитой позволяет использовать устройство без ограничений, а ёмкий аккумулятор обеспечивает длительную автономность даже при регулярном применении. 8800 оборотов в минуту для эффективной чистки зубов До 20 дней беспроводной работы без подзарядки Влагозащищённый корпус IPX7 для безопасного использования и лёгкого ухода
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 2 шт, Зарядная станция 1 шт, Дорожный футляр 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Цвет
черный
Таймер
да
Количество температурных режимов
3
Развернуть
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, массаж,десен
Максимальная скорость
до 8800 дв/мин
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Электрическая щётка обеспечивает эффективную гигиену полости рта благодаря мощным вращательным движениям и продуманным режимам работы. Таймер с напоминанием о смене зоны чистки, функция памяти и автоотключение делают процесс максимально удобным и безопасным. Компактный корпус с влагозащитой позволяет использовать устройство без ограничений, а ёмкий аккумулятор обеспечивает длительную автономность даже при регулярном применении. 8800 оборотов в минуту для эффективной чистки зубов До 20 дней беспроводной работы без подзарядки Влагозащищённый корпус IPX7 для безопасного использования и лёгкого ухода
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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