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Парогенератор GARLYN GST-06 купить с доставкой в Москве
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Парогенератор GARLYN GST-06

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Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 10
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Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 12
Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 13
Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 14
Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Резервуар для воды, л
1.8
Максимальная подача пара, г/мин
120
Минимальное давление пара, бар
от сети
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 1
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 2
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 3
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 4
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 5
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 6
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 7
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 8
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 9
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 10
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 11
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 12
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 13
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 14
  • Парогенератор GARLYN GST-06 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719121
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
Парогенератор, Рукавица, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Резервуар для воды, л
1.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Максимальная подача пара, г/мин
120
Длина сетевого шнура
1.8
Минимальное давление пара, бар
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
4.5

Описание товара Парогенератор GARLYN GST-06

Быстрый нагрев: 15-20 секунд ECO и MAX: два режима глажения Вертикальное отпаривание Функция самоочистки

Отзывы о товаре Парогенератор GARLYN GST-06




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2400
Цвет
белый
Комплектация
Парогенератор, Рукавица, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Резервуар для воды, л
1.8
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Максимальная подача пара, г/мин
120
Длина сетевого шнура
1.8
Минимальное давление пара, бар
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрый нагрев: 15-20 секунд ECO и MAX: два режима глажения Вертикальное отпаривание Функция самоочистки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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