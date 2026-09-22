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Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI

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Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716767
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI

MSI создала материнскую плату для тех, кто рассчитывает на максимум возможностей. Пять слотов M.2 позволят собрать скоростную систему хранения — хватит места и для рабочих приложений, и для игр, и для любимых медиафайлов. Четыре слота под DIMM-модули DDR5 с поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти — решение для самых требовательных задач, от тяжёлого мультизадачного режима до работы с массивными проектами и новейшими играми. Технологичный чипсет Intel Z890 и процессорный разъём LGA 1851 выводят производительность на новый уровень. Наслаждайтесь самой быстрой графикой и скоростной работой периферии благодаря поддержке PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет удобства: интернет всегда с вами, без лишних проводов. Форм-фактор ATX делает эту плату совместимой с большинством современных корпусов, при этом ширина всего 24,4 см оптимально впишется даже в компактные системники. MSI — выбор тех, кто не идёт на компромиссы.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
MSI создала материнскую плату для тех, кто рассчитывает на максимум возможностей. Пять слотов M.2 позволят собрать скоростную систему хранения — хватит места и для рабочих приложений, и для игр, и для любимых медиафайлов. Четыре слота под DIMM-модули DDR5 с поддержкой до 256 ГБ оперативной памяти — решение для самых требовательных задач, от тяжёлого мультизадачного режима до работы с массивными проектами и новейшими играми. Технологичный чипсет Intel Z890 и процессорный разъём LGA 1851 выводят производительность на новый уровень. Наслаждайтесь самой быстрой графикой и скоростной работой периферии благодаря поддержке PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет удобства: интернет всегда с вами, без лишних проводов. Форм-фактор ATX делает эту плату совместимой с большинством современных корпусов, при этом ширина всего 24,4 см оптимально впишется даже в компактные системники. MSI — выбор тех, кто не идёт на компромиссы.


Теги товара: atx, ddr5
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Доставка
Отзывы


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