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Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

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Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716757
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.22

Описание товара Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - это превосходная основа для современных игровых и рабочих систем, ориентированных на производительность и стабильность. Она идеально подходит для геймеров, которые собирают ПК для запуска требовательных игр с высокими настройками графики в паре с мощными видеокартами, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и 3D-моделированием. Эта плата оптимальна для работы с процессорами AMD Ryzen серий 7000, 8000 и будущих поколений под сокет AM5, позволяя раскрыть потенциал многоядерных чипов без переплаты за избыточные оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который представляет собой сбалансированное решение для платформы AM5, предлагая ключевые технологии нового поколения. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими процессорами AMD Ryzen, обеспечивая отличный задел на будущее. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что предоставляет достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения, нескольких видеокарт или других карт расширения и упрощает укладку кабелей в корпусах формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, и MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI предлагает четыре слота для ее установки. Поддержка двухканального режима и высоких частот с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной пропускной способности и низких задержек, что критически важно в играх и профессиональных приложениях. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивая полную совместимость с самыми быстрыми графическими ускорителями на рынке. Набор слотов M.2 для скоростных NVMe-накопителей, включая поддержку PCIe 5.0 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr, гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная система питания процессора (VRM), и эта модель не исключение. Усиленная многофазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и холодное питание даже для флагманских процессоров Ryzen 9 при длительных высоких нагрузках. Наличие двух разъёмов дополнительного питания CPU (8+8 pin) свидетельствует о серьёзном подходе к стабильности и надёжности, гарантируя, что процессор получит достаточно энергии в любых сценариях без просадок напряжения.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям к производительному ПК. Плата предлагает множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth, который обеспечивает беспроводную связь на высочайшей скорости с минимальными задержками. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как другие типы компонентов несовместимы. Для питания этой платы и мощных комплектующих потребуется качественный блок питания с достаточным запасом мощности и двумя 8-контактными разъемами для CPU. Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Несмотря на то, что чипсет B850 ориентирован на производительность, он не поддерживает экстремальный ручной разгон процессора, но полностью раскрывает возможности технологий Precision Boost Overdrive и Memory EXPO.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - это превосходная основа для современных игровых и рабочих систем, ориентированных на производительность и стабильность. Она идеально подходит для геймеров, которые собирают ПК для запуска требовательных игр с высокими настройками графики в паре с мощными видеокартами, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и 3D-моделированием. Эта плата оптимальна для работы с процессорами AMD Ryzen серий 7000, 8000 и будущих поколений под сокет AM5, позволяя раскрыть потенциал многоядерных чипов без переплаты за избыточные оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который представляет собой сбалансированное решение для платформы AM5, предлагая ключевые технологии нового поколения. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими процессорами AMD Ryzen, обеспечивая отличный задел на будущее. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что предоставляет достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения, нескольких видеокарт или других карт расширения и упрощает укладку кабелей в корпусах формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, и MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI предлагает четыре слота для ее установки. Поддержка двухканального режима и высоких частот с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной пропускной способности и низких задержек, что критически важно в играх и профессиональных приложениях. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивая полную совместимость с самыми быстрыми графическими ускорителями на рынке. Набор слотов M.2 для скоростных NVMe-накопителей, включая поддержку PCIe 5.0 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr, гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная система питания процессора (VRM), и эта модель не исключение. Усиленная многофазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и холодное питание даже для флагманских процессоров Ryzen 9 при длительных высоких нагрузках. Наличие двух разъёмов дополнительного питания CPU (8+8 pin) свидетельствует о серьёзном подходе к стабильности и надёжности, гарантируя, что процессор получит достаточно энергии в любых сценариях без просадок напряжения.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям к производительному ПК. Плата предлагает множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth, который обеспечивает беспроводную связь на высочайшей скорости с минимальными задержками. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как другие типы компонентов несовместимы. Для питания этой платы и мощных комплектующих потребуется качественный блок питания с достаточным запасом мощности и двумя 8-контактными разъемами для CPU. Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Несмотря на то, что чипсет B850 ориентирован на производительность, он не поддерживает экстремальный ручной разгон процессора, но полностью раскрывает возможности технологий Precision Boost Overdrive и Memory EXPO.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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