Top.Mail.Ru
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиварка Midea MPC-6034, 2л.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 1
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 2
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 3
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 4
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
400
Объем чаши, л
2 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
  • Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 1
  • Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 2
  • Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 3
  • Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 4
  • Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710570
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
400
Объем чаши, л
2 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
Комплектация
пароварка; Документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х27
Вес, кг.
3.2

Описание товара Мультиварка Midea MPC-6034, 2л.

Мультиварка Midea MPC-6034, 2л.

Отзывы о товаре Мультиварка Midea MPC-6034, 2л.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
400
Объем чаши, л
2 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
6
Комплектация
пароварка; Документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Midea MPC-6034, 2л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка Midea MPC-6034, 2л. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...