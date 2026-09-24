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Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) купить с доставкой в Москве
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Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522)

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Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) - фото 1
Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) - фото 1
  • Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522)
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Особенности
Дополнительная защитная накладка
Ширина, мм
275
Высота, мм
125
Длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х15
Вес, г.
650

Описание товара Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522)

Защитные наколенники 11522 от изготовителя ЗУБР оберегают колени от механических повреждений и воздействия низких и высоких температур, а также от загрязнения. Полезны в строительных, автомеханических, садовых и прочих работах. Удобная форма наколенников обеспечивает повышенное удобство при работе. Надежный материал и прочное пластиковое, рельефное покрытие. Дополнительная защитная накладка.



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Отзывы о товаре Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Особенности
Дополнительная защитная накладка
Ширина, мм
275
Высота, мм
125
Длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные наколенники 11522 от изготовителя ЗУБР оберегают колени от механических повреждений и воздействия низких и высоких температур, а также от загрязнения. Полезны в строительных, автомеханических, садовых и прочих работах. Удобная форма наколенников обеспечивает повышенное удобство при работе. Надежный материал и прочное пластиковое, рельефное покрытие. Дополнительная защитная накладка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наколенники защитные ЗУБР ЭКСПЕРТ гелевая вставка, ПРОФЕССИОНАЛ (11522) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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