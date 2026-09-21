Микроскоп биологический Микромед 2 (3 LED inf.)
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Характеристики
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
галогенная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
40x, 1000x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709925
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Характеристики
Бренд
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
галогенная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
40x, 1000x
Габариты (ШxВxГ)
380х400х220 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х47х28
Вес, кг.
8.5
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (3 LED inf.)
Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля, и по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными принадлежностями. Оптическая схема «бесконечность» и осветительная система Кёлера. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.
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Бренд
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
галогенная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
40x, 1000x
Габариты (ШxВxГ)
380х400х220 мм
Страна производитель
Россия
Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля, и по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными принадлежностями. Оптическая схема «бесконечность» и осветительная система Кёлера. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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