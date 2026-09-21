Микроскоп Микромед Атом B20x
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Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
штатив (с объективами, бинокулярной насадкой, основанием с колонкой и предметным столиком с зажимами), окуляры 10Х — 2 шт., заглушки окулярных тубусов — 2 шт., плата белая матовая, плата прозрачная, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Размер в упаковке
27.5х15.5х18.5 см
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, г.
880
Описание товара Микроскоп Микромед Атом B20x
Стереоскопический микроскоп Микромед Атом 20x разработан специально для начинающих исследователей. Он позволяет получать прямое и неперевернутое изображение трехмерных объектов, что делает его прекрасным инструментом для выполнения любых тонких работ, требующих точной координации движений. Через него можно рассматривать камушки, монеты, марки, насекомых и другие интересные объекты. Из опыта, увеличение 20х является оптимальным для таких наблюдений.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
штатив (с объективами, бинокулярной насадкой, основанием с колонкой и предметным столиком с зажимами), окуляры 10Х — 2 шт., заглушки окулярных тубусов — 2 шт., плата белая матовая, плата прозрачная, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Размер в упаковке
27.5х15.5х18.5 см
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Стереоскопический микроскоп Микромед Атом 20x разработан специально для начинающих исследователей. Он позволяет получать прямое и неперевернутое изображение трехмерных объектов, что делает его прекрасным инструментом для выполнения любых тонких работ, требующих точной координации движений. Через него можно рассматривать камушки, монеты, марки, насекомых и другие интересные объекты. Из опыта, увеличение 20х является оптимальным для таких наблюдений.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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