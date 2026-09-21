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Микроскоп Микромед Атом B20x купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Микромед Атом B20x

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Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 1
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 2
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 3
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 4
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 5
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 6
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 7
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 8
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 9
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 10
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 11
Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 1
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 2
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 3
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 4
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 5
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 6
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 7
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 8
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 9
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 10
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 11
  • Микроскоп Микромед Атом B20x - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709759
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
штатив (с объективами, бинокулярной насадкой, основанием с колонкой и предметным столиком с зажимами), окуляры 10Х — 2 шт., заглушки окулярных тубусов — 2 шт., плата белая матовая, плата прозрачная, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Размер в упаковке
27.5х15.5х18.5 см
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, г.
880

Описание товара Микроскоп Микромед Атом B20x

Стереоскопический микроскоп Микромед Атом 20x разработан специально для начинающих исследователей. Он позволяет получать прямое и неперевернутое изображение трехмерных объектов, что делает его прекрасным инструментом для выполнения любых тонких работ, требующих точной координации движений. Через него можно рассматривать камушки, монеты, марки, насекомых и другие интересные объекты. Из опыта, увеличение 20х является оптимальным для таких наблюдений.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед Атом B20x




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
штатив (с объективами, бинокулярной насадкой, основанием с колонкой и предметным столиком с зажимами), окуляры 10Х — 2 шт., заглушки окулярных тубусов — 2 шт., плата белая матовая, плата прозрачная, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Размер в упаковке
27.5х15.5х18.5 см
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Стереоскопический микроскоп Микромед Атом 20x разработан специально для начинающих исследователей. Он позволяет получать прямое и неперевернутое изображение трехмерных объектов, что делает его прекрасным инструментом для выполнения любых тонких работ, требующих точной координации движений. Через него можно рассматривать камушки, монеты, марки, насекомых и другие интересные объекты. Из опыта, увеличение 20х является оптимальным для таких наблюдений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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