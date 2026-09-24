Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 709717
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
290 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество предметов наборе
1
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Объем
650 мл
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, г.
287
Описание товара Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
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Бренд
Количество предметов наборе
1
Назначение
для вина
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
1
Объем
650 мл
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Россия
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Бокал для вина ЭДЕМ 650мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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