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Тарелка десертная FIESTA мятный 21см купить с доставкой в Москве
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Тарелка десертная FIESTA мятный 21см

16 Отзывы
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Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 1
Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 2
Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 3
Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 4
Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
зеленый
  • Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 1
  • Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 2
  • Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 3
  • Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 4
  • Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709605
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Характеристики

Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х2
Вес, г.
335

Описание товара Тарелка десертная FIESTA мятный 21см

Десертная тарелка FIORETTA FIESTA мятного цвета диаметром 21 см станет отличным дополнением к вашему столу. Изготовленная из качественного фарфора, она обладает прочностью и долговечностью. Круглая форма и однотонный дизайн делают её универсальной для сервировки различных десертов. Стоит учитывать, что мыть её в посудомоечной машине не рекомендуется. Эта тарелка станет практичным и стильным элементом вашей кухонной утвари.

Отзывы о товаре Тарелка десертная FIESTA мятный 21см

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки суповые Fioretta, 24 см., набор 2 шт., серия Queen. В переводе с английского языка, название линии означает \"Королева\", что абсолютно соответствует концептуальной стилистике данного изделия, тарелки действительно выглядят по - королевски! Планирую заказать ещё позиции этой, потрясающе красивой, королевской коллекции!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тарелки только я взяла и сразу цена поднялась почему?
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Айсун и.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет внешних линий бледнеет что указывает на то что изделие еще не подвергалось обработке или стирке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено все в целости, согласно заказу. очень красивые тарелки
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прелесть! Нарядные, глянцевые. купила к набору серо-голубых таких же
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
замечательные тарелки , подбирала по рисунку к другим меньшего размера , советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Нина В.

Достоинства:


Комментарий:
Имею набор посуды Династия.Но нет суповых тарелок.Решила купить суповые тарелки
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Собрали комплект, качественная посуда, довольны очень. Отдельное спасибо за отменную упаковку и доставку, нет нареканий, просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Тамара Н.

Достоинства:


Комментарий:
такой нежности, изящности, красоты не ожидала! я к этим тарелочкам купила 2 кружки такого коллора и принта! СПАСИБО!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки супер, у меня комплект, просто подкупила на случай, если разобью. Хорошо упакованы, очень довольна, ещё пришли по позже супницы завтра заберу, благодарю и рекомендую к покупке, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие тарелочки, приехали целые. Только они не 21 см, а 20,4 ))
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки оч.симпатичные.для первого,да и для всего остального тоже.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Глубокие, рисунок чуть объёмный, качество хорошее, не тяжёлые
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала подруге на подарок она собирает такой комплект на 10 персон! Отличный! Красивый!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки взяла к бокалам, цвет приятный,выглядят современно.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Валентина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные тарелки! Заказала такие же салатники! Качество на высоте!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Десертная тарелка FIORETTA FIESTA мятного цвета диаметром 21 см станет отличным дополнением к вашему столу. Изготовленная из качественного фарфора, она обладает прочностью и долговечностью. Круглая форма и однотонный дизайн делают её универсальной для сервировки различных десертов. Стоит учитывать, что мыть её в посудомоечной машине не рекомендуется. Эта тарелка станет практичным и стильным элементом вашей кухонной утвари.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки суповые Fioretta, 24 см., набор 2 шт., серия Queen. В переводе с английского языка, название линии означает \"Королева\", что абсолютно соответствует концептуальной стилистике данного изделия, тарелки действительно выглядят по - королевски! Планирую заказать ещё позиции этой, потрясающе красивой, королевской коллекции!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тарелки только я взяла и сразу цена поднялась почему?
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Айсун и.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет внешних линий бледнеет что указывает на то что изделие еще не подвергалось обработке или стирке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено все в целости, согласно заказу. очень красивые тарелки
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прелесть! Нарядные, глянцевые. купила к набору серо-голубых таких же
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
замечательные тарелки , подбирала по рисунку к другим меньшего размера , советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Нина В.

Достоинства:


Комментарий:
Имею набор посуды Династия.Но нет суповых тарелок.Решила купить суповые тарелки
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Собрали комплект, качественная посуда, довольны очень. Отдельное спасибо за отменную упаковку и доставку, нет нареканий, просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Тамара Н.

Достоинства:


Комментарий:
такой нежности, изящности, красоты не ожидала! я к этим тарелочкам купила 2 кружки такого коллора и принта! СПАСИБО!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки супер, у меня комплект, просто подкупила на случай, если разобью. Хорошо упакованы, очень довольна, ещё пришли по позже супницы завтра заберу, благодарю и рекомендую к покупке, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие тарелочки, приехали целые. Только они не 21 см, а 20,4 ))
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки оч.симпатичные.для первого,да и для всего остального тоже.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Глубокие, рисунок чуть объёмный, качество хорошее, не тяжёлые
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала подруге на подарок она собирает такой комплект на 10 персон! Отличный! Красивый!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Тарелки взяла к бокалам, цвет приятный,выглядят современно.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Валентина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные тарелки! Заказала такие же салатники! Качество на высоте!


Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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