Тарелка десертная FIESTA мятный 21см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х2
Вес, г.
335
Описание товара Тарелка десертная FIESTA мятный 21см
Десертная тарелка FIORETTA FIESTA мятного цвета диаметром 21 см станет отличным дополнением к вашему столу. Изготовленная из качественного фарфора, она обладает прочностью и долговечностью. Круглая форма и однотонный дизайн делают её универсальной для сервировки различных десертов. Стоит учитывать, что мыть её в посудомоечной машине не рекомендуется. Эта тарелка станет практичным и стильным элементом вашей кухонной утвари.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Десертная тарелка FIORETTA FIESTA мятного цвета диаметром 21 см станет отличным дополнением к вашему столу. Изготовленная из качественного фарфора, она обладает прочностью и долговечностью. Круглая форма и однотонный дизайн делают её универсальной для сервировки различных десертов. Стоит учитывать, что мыть её в посудомоечной машине не рекомендуется. Эта тарелка станет практичным и стильным элементом вашей кухонной утвари.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки суповые Fioretta, 24 см., набор 2 шт., серия Queen. В переводе с английского языка, название линии означает \"Королева\", что абсолютно соответствует концептуальной стилистике данного изделия, тарелки действительно выглядят по - королевски! Планирую заказать ещё позиции этой, потрясающе красивой, королевской коллекции!
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тарелки только я взяла и сразу цена поднялась почему?
Достоинства:
Комментарий:
Цвет внешних линий бледнеет что указывает на то что изделие еще не подвергалось обработке или стирке.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено все в целости, согласно заказу. очень красивые тарелки
Достоинства:
Комментарий:
Прелесть! Нарядные, глянцевые. купила к набору серо-голубых таких же
Достоинства:
Комментарий:
замечательные тарелки , подбирала по рисунку к другим меньшего размера , советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Имею набор посуды Династия.Но нет суповых тарелок.Решила купить суповые тарелки
Достоинства:
Комментарий:
Собрали комплект, качественная посуда, довольны очень. Отдельное спасибо за отменную упаковку и доставку, нет нареканий, просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
такой нежности, изящности, красоты не ожидала! я к этим тарелочкам купила 2 кружки такого коллора и принта! СПАСИБО!
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки супер, у меня комплект, просто подкупила на случай, если разобью. Хорошо упакованы, очень довольна, ещё пришли по позже супницы завтра заберу, благодарю и рекомендую к покупке, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие тарелочки, приехали целые. Только они не 21 см, а 20,4 ))
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки оч.симпатичные.для первого,да и для всего остального тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Глубокие, рисунок чуть объёмный, качество хорошее, не тяжёлые
Достоинства:
Комментарий:
Покупала подруге на подарок она собирает такой комплект на 10 персон! Отличный! Красивый!
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки взяла к бокалам, цвет приятный,выглядят современно.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные тарелки! Заказала такие же салатники! Качество на высоте!
Тарелка десертная FIESTA мятный 21см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тарелка десертная FIESTA мятный 21см
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки суповые Fioretta, 24 см., набор 2 шт., серия Queen. В переводе с английского языка, название линии означает \"Королева\", что абсолютно соответствует концептуальной стилистике данного изделия, тарелки действительно выглядят по - королевски! Планирую заказать ещё позиции этой, потрясающе красивой, королевской коллекции!
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тарелки только я взяла и сразу цена поднялась почему?
Достоинства:
Комментарий:
Цвет внешних линий бледнеет что указывает на то что изделие еще не подвергалось обработке или стирке.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено все в целости, согласно заказу. очень красивые тарелки
Достоинства:
Комментарий:
Прелесть! Нарядные, глянцевые. купила к набору серо-голубых таких же
Достоинства:
Комментарий:
замечательные тарелки , подбирала по рисунку к другим меньшего размера , советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Имею набор посуды Династия.Но нет суповых тарелок.Решила купить суповые тарелки
Достоинства:
Комментарий:
Собрали комплект, качественная посуда, довольны очень. Отдельное спасибо за отменную упаковку и доставку, нет нареканий, просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
такой нежности, изящности, красоты не ожидала! я к этим тарелочкам купила 2 кружки такого коллора и принта! СПАСИБО!
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки супер, у меня комплект, просто подкупила на случай, если разобью. Хорошо упакованы, очень довольна, ещё пришли по позже супницы завтра заберу, благодарю и рекомендую к покупке, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие тарелочки, приехали целые. Только они не 21 см, а 20,4 ))
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки оч.симпатичные.для первого,да и для всего остального тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Глубокие, рисунок чуть объёмный, качество хорошее, не тяжёлые
Достоинства:
Комментарий:
Покупала подруге на подарок она собирает такой комплект на 10 персон! Отличный! Красивый!
Достоинства:
Комментарий:
Тарелки взяла к бокалам, цвет приятный,выглядят современно.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные тарелки! Заказала такие же салатники! Качество на высоте!